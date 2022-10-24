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20:36, 24 октября 2022Ценности

Ким Кардашьян отметила день рождения в нижнем белье Dolce & Gabbana

Телезвезда Ким Кардашьян отпраздновала 42-летие в блестящем нижнем белье Dolce & Gabbana

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская бизнесвумен Ким Кардашьян отпраздновала день рождения в наряде итальянского модного дома Dolce & Gabbana. Фотографии папарацци публикует Vogue.

Миллиардерша планировала отметить 42-летие вместе с семьей и друзьями на концерте рэпера Ашера в Лас-Вегасе, однако компании пришлось вернуться в Лос-Анджелес. По словам телезвезды, пилот ее частного джета сообщил, что не сможет произвести посадку в аэропорту назначения из-за неблагоприятных погодных условий.

Тогда гости и именинница отправились в сеть ресторанов быстрого питания In-N-Out. Знаменитость была одета в блестящие нижнее белье и прямые брюки в сочетании с сапогами на шпильке, которые также были покрыты стразами. Образ Кардашьян дополнил чокер с крупным кулоном в виде креста, нюдовый мейкап и боа из перьев, которым она прикрывала бюст.

В сентябре 2019 года Ким Кардашьян стала богаче на 2 миллиона долларов через пять минут после начала продаж нижнего белья собственной марки Skims. Кардашьян заработала половину годовой прибыли успешной компании Spanx за несколько минут, в связи с чем такой уровень продаж посчитали рекордным.

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Майя Пономаренко
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