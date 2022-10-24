Россия передала продовольственную помощь Киргизии

Россия безвозмездно передала Киргизии 1890 тонн муки и 60 тонн растительного масла

Россия безвозмездно передала Киргизии партию продовольственной помощи. Об этом сообщили в пресс-службе российского посольства в Бишкеке, передает РИА Новости.

При участии дипломатического представительства России и Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии республике были переданы 1890 тонн обогащенной пшеничной муки и 60 тонн растительного масла. Уточняется, что поставки были осуществлены в рамках добровольных целевых взносов российской стороны в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН в размере 11 миллионов долларов.

Планируется, что представители ВПП ООН и местные власти распределят полученное продовольствие среди нуждающихся семей в киргизских регионах. В посольстве России в Бишкеке также добавили, что в начале ноября в городе Ош на юге Киргизии пройдет аналогичная акция с участием российского Генконсульства и полпреда президента республики в Ошской области.

Ранее во время форума в Астане президент Таджикистана Эмомали Рахмон попросил Россию не относиться к Центральной Азии как к странам бывшего СССР и призвал к уважению в адрес республики.