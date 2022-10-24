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04:22, 24 октября 2022Мир

США введут новые санкции против России и Ирана из-за поставок беспилотников

«Известия»: США введут новые санкции против России и Ирана из-за поставок беспилотников

Фото: Reuters

Посольство США в Москве сообщило «Известиям» о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении России и Ирана из-за поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также отмечается, что американская сторона намерена поднять данный вопрос в ООН.

«Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине. Мы готовимся активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном и усложним продажу Ираном этого оружия РФ», — заявили в американском дипломатическом представительстве, не уточнив, какие именно ограничения планируется ввести.

Ранее лидер главной израильской оппозиционной партии «Ликуд» и бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху рассказал, что совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе выгоден не только Ирану, но и России.

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Марина Совина
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