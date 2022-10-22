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13:20, 22 октября 2022Мир

В Израиле призвали ввести жесткие санкции против Ирана

Бывший премьер Израиля Нетаньяху: СВПД может принести России сотни миллиардов долларов

Фото: Globallookpress.com

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе выгоден не только Ирану, но и России. Об этом высказался лидер главной израильской оппозиционной партии «Ликуд» и бывший премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в эфире телеканала Fox News.

Он также призвал ввести жесткие санкции против Ирана. «Те, кто выступает за снятие санкций, что произойдет, если эта ядерная сделка когда-либо будет подписана, принесут сотни миллиардов долларов не только Ирану, но и в казну России», — добавил Нетаньяху.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь шла о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что данные о якобы использовании Россией иранских БПЛА являются притянутыми за уши. По ее словам, такие заявления используются для давления на Тегеран.

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Сергей Истомин
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