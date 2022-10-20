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15:27, 20 октября 2022Мир

Захарова назвала данные об использовании иранских БПЛА притянутыми за уши

Захарова заявила, что данные об использовании Россией иранских БПЛА притянуты за уши
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Данные о якобы использовании Россией иранских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) являются притянутыми за уши. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, заявления США и их союзников о поставках Ираном беспилотников России используются для давления на Тегеран. Захарова подчеркнула, что слухи о БПЛА опровергались в последние дни и иранскими, и российскими представителями.

«Есть ли необходимость комментировать предъявляемые и нам, и Тегерану вот эти некие претензии? Я думаю, что нет, поскольку все это не более чем набор ничем не обоснованных умозаключений и притянутых за уши предположений», — заключила дипломат.

Ранее американская газета The Washington Post сообщила о том, что Россия получит от Ирана новые ракеты и беспилотники. Речь шла о баллистических ракетах малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar, способных поражать цели на расстоянии до 300 и 700 километров соответственно, а также о беспилотных летательных аппаратах Mohajer-6 и Shahed-136.

Перед этим эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин со ссылкой на иранский источник заявил, что Россия заказала у Ирана новые беспилотники Arash-2.

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Виктория Кондратьева
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