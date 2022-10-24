ФСБ предотвратила теракт сторонников ИГ в отделе полиции Пятигорска
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции Пятигорска, который готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.
Российские спецслужбы задержали членов законспирированной ячейки террористов. Среди них граждане центрально-азиатских республик. Теракт в городском отделе полиции они готовили по указанию зарубежных эмиссаров ИГ, отметили в ФСБ.
У задержанных изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), которые они приобрели, и намеревались начинить бомбу поражающими элементами. У них также найдены инструкции и схема изготовления СВУ.
Их принадлежность к ИГ подтверждается обнаруженной в ходе обысков символикой запрещенной организации и переписка с ее кураторами.
Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).