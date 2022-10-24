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09:50, 24 октября 2022Силовые структуры

ФСБ предотвратила теракт сторонников ИГ в отделе полиции Пятигорска

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции Пятигорска, который готовили сторонники ИГ

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в отделе полиции Пятигорска, который готовили сторонники запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом ТАСС сообщили в центре общественных связей ведомства.

Российские спецслужбы задержали членов законспирированной ячейки террористов. Среди них граждане центрально-азиатских республик. Теракт в городском отделе полиции они готовили по указанию зарубежных эмиссаров ИГ, отметили в ФСБ.

У задержанных изъяты компоненты самодельного взрывного устройства (СВУ), которые они приобрели, и намеревались начинить бомбу поражающими элементами. У них также найдены инструкции и схема изготовления СВУ.

Их принадлежность к ИГ подтверждается обнаруженной в ходе обысков символикой запрещенной организации и переписка с ее кураторами.

Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

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Любовь Ширижик
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