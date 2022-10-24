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10:21, 24 октября 2022Силовые структуры

Спецоперация ФСБ по предотвращению теракта в Пятигорске попала на видео

ФСБ показала видео задержания и признания сторонников ИГ в подготовке теракта в Пятигорске
Начало событий в новости ФСБ предотвратила теракт сторонников ИГ в отделе полиции Пятигорска

Спецоперация ФСБ по предотвращению теракта в отделе полиции Пятигорска, готовившегося сторонниками запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ), попала на видео. Запись оперативных мероприятий публикует РИА Новости.

На кадрах видны бойцы спецназа, которые задерживают двух мужчин, подозреваемых в преступлении. Один из них говорит, что приехал в Пятигорск и устроился работать охранником. В Telegram он нашел группу ИГ, и там ему дали задачу снимать видео на рынке, а также купить компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ) и совершения теракта в отделе полиции. Второй задержанный также дал признательные показания о готовившейся им диверсии.

Ранее 24 октября ФСБ сообщила о задержании членов законспирированной ячейки ИГ из граждан центрально-азиатских республик. Теракт в городском отделе полиции они готовили по указанию зарубежных эмиссаров ИГ. У них изъяты компоненты СВУ. Они намеревались начинить его поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Приготовление к теракту»).

Любовь Ширижик
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