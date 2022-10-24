В Индийском океане обнаружили неизвестную экосистему на глубине 500 метров

Ученые миссии Nekton Maldives обнаружили оазис биоразнообразия на глубине 500 метров

Ученые Оксфордского университета совместно с другими специалистами, участвующими в миссии Nekton Maldives, обнаружили свидетельства существования ранее неизвестная экосистемы — «зоны ловушек», создающей оазис биоразнообразия на глубине 500 метров в Индийском океане, на Мальдивских островах. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Наблюдения за экосистемой проводили с помощью камер Nekton на борту подводного аппарата Omega Seamaster II. Также специалисты собрали обширную коллекцию биологических образцов и провели гидролокационное картографирования участка дна. Оказалось, что акулы и другие крупные рыбы питаются микронектоном — микроскопическими организмами, способными активно плавать и склонными к вертикальной миграции. Ночью микронектон поднимается к поверхности моря, а днем опускается на глубину, однако в этом районе он застревает на отметке 500 метров.

Экосистема образована вулканическими подводными пластами и окаменевшими остатками карбонатных рифов, которые формируют основу мальдивских атоллов. Вертикальные скалы и отлогие террасы не дают микроорганизмам нырять глубже, в результате чего они становятся пищей для дневных пелагических хищников, в том числе тунца, акул, а также крупных глубоководных рыб, в том числе колючий солнечник Neocyttus rhomboidalis и низкотелый берикс Beryx splendens. Исследователи задокументировали тигровых акул, жаберных акул, тигровых песчаных акул, катранов, короткошипых акул, бронзовых акул-молотов, шелковых акул и звездчатошипую акулу.

Эффект ловушки обычно связан с местами богатого биоразнообразия на подводных горах и ранее не наблюдался у океанических островов, таких как Мальдивы.

Миссия Nekton Maldives, которая отправилась в плавание 4 сентября, координируется и управляется Nekton — некоммерческим исследовательским институтом, базирующимся в научном парке Begbroke в Оксфорде. Миссия представляет собой партнерство правительства Мальдивских островов, Nekton и Оксфордского университета. Цель состоит в том, чтобы провести первое систематическое исследование жизни океана на Мальдивах, от поверхности до глубины 1000 метров.