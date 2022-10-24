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03:35, 24 октября 2022Экономика

Египет захотел отказаться от привязки национальной валюты к доллару

Глава ЦБ Египта Абдалла заявил о планах отказаться от привязки нацвалюты к доллару
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Фото: Pixabay

Египет захотел отказаться от привязки национальной валюты к доллару и разрабатывает для этих целей индекс египетского фунта. Об этом заявил глава Центробанка страны Хасан Абдалла, его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что к американской валюте привязаны в основном валюты стран, добывающих нефть, к которым Египет не относится, к тому же, по его словам, США не являются основным партнером государства.

«Поэтому, независимо от курса доллара, мы начали работать над созданием индекса египетского фунта — он будет учитывать несколько валют, возможно, золото и другие металлы», — указал Абдалла.

Глава Центробанка добавил, что египетский фунт укрепился к турецкой лире, евро и британскому фунту стерлингов, ослабев по отношению к доллару, но люди этого не видят. Поэтому необходимо изменить впечатление о зависимости египетской валюты от американской.

10 октября сообщалось, что в Египте в ближайший дни начнут принимать банковские карты российской платежной системы «Мир». Отельеры и предприниматели, работающие в области туризма, обратились в Центробанк Египта с просьбой ускорить процедуру внедрения российской платежной системы.

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Марина Совина
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