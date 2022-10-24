В Еврокомиссии предсказали снижение цен на энергоносители

Член Еврокомиссии Бретон заявил, что цены на энергоносители в Европе будут снижаться

Член Европейской комиссии (ЕК) по внутреннему рынку Тьерри Бретон заявил предсказал дальнейшее снижение цен на энергоносители в Европе. Его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что сокращению стоимости газа способствовало политическое соглашение глав государств Евросоюза по поиску компромисса для сдерживания роста цен на энергию на саммите в Брюсселе 20-21 октября.

«После объявления об этом цены на газ снизились на 10 процентов. Сегодня у нас мегаватт-час стоит 67 евро, а минувшим летом он стоил 300 евро. Да, цены снижаются, они будут снижаться», — заявил Бретон.

Еврокомиссар добавил, что в ближайшие дни будут представлены конкретные действия, которые рассмотрят страны политического блока. Он указал на важность соглашения по газу, поскольку европейским предприятиям необходимо дать ориентиры по ценам на энергоресурсы на ближайший год в качестве завершения работы над бюджетами.

21 октября лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС принять решение по созданию временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в союзе.