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04:53, 21 октября 2022Мир

В Европе призвали ограничить цены на газ

Лидеры ЕС призвали создать механизм ограничения цен газа в электрогенерации в союзе
СюжетЦены на газ в Европе:

Фото: Pixabay

Лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС принять решение по созданию временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в союзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Временный механизм ЕС по ограничению цены газа в генерации электроэнергии», — говорится в заявлении.

Ранее глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что в Европе растет уверенность в возможности благополучно пройти зимний период даже с учетом сокращения поставок газа из России в три-четыре раза. При этом эксперты указывают, что отказ Китая от продажи своих запасов сжиженного природного газа (СПГ) вряд ли скажется на обеспеченности Европы.

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Марина Совина
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