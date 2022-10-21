В Европе призвали ограничить цены на газ

Лидеры ЕС призвали создать механизм ограничения цен газа в электрогенерации в союзе

Лидеры стран Евросоюза призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС принять решение по созданию временного механизма ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в союзе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Временный механизм ЕС по ограничению цены газа в генерации электроэнергии», — говорится в заявлении.

Ранее глава Минпромторга Чехии Йозеф Сикела заявил, что в Европе растет уверенность в возможности благополучно пройти зимний период даже с учетом сокращения поставок газа из России в три-четыре раза. При этом эксперты указывают, что отказ Китая от продажи своих запасов сжиженного природного газа (СПГ) вряд ли скажется на обеспеченности Европы.