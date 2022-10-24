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19:36, 24 октября 2022Среда обитания

В Европе нашли угрозу в уборке опавших листьев

В нидерландском городе Эйндховен решили отказаться от уборки опавших листьев

Фото: Warren Sammut / Unsplash

В муниципалитете нидерландского города Эйндховен нашли угрозу экологии в уборке опавших листьев. Если их сохранить, то можно помочь биоразнообразию, сообщает The Guardian.

В европейском городе решили отказаться от уборки листьев граблями или воздуходувками и оставить их лежать в садах и парках. Таким образом на земле будет создан дополнительный слой для жизни насекомых. В стране также хотят изменить отношение к паркам — считалось, что такие места должны быть вычищенными.

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«Таким способом вы позволяете естественным процессам идти своим чередом. Видно, что преимущества связаны не только с экологией и биоразнообразием, но и в меньшем количестве сорняков и сниженной потребности в воде летом. Также, когда начнется дождь, то в канализацию попадет меньше стоков. Это целый процесс улучшений», — объяснил представитель городского совета Мартин ван Гессель.

В июле 2021 года во многих частях Англии власти перестали косить траву, чтобы создать в городах пространства дикой природы. Решение оставить пространство для полевых цветов приняли семь из десяти городских советов страны. Таким образом можно снизить количество выбросов углерода в атмосферу и частично сэкономить бюджет городов.

Нина Ташевская
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