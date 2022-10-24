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17:02, 24 октября 2022Из жизни

Женщина подралась со сбившим ее с ног медведем и спаслась

Американка в Левенуэрте подралась со сбившим ее с ног медведем и победила

Фото: Pete Nuij / Unsplash

Жительница американского штата Вашингтон подралась с черным медведем-барибалом и победила. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в субботу, 22 октября. Женщина в Левенуэрте вышла на улицу в семь часов утра, чтобы выпустить на прогулку собаку. В этот момент к ней подкралась медведица и сбила ее с ног. Американка спаслась благодаря тому, что сумела изловчиться и ударила агрессивное животное по носу. После этого медведица убежала. Женщину доставили в больницу с незначительными травмами.

«Она не видела, как медведица приближается и не могла начать кричать, хлопать в ладоши или размахивать руками. Мы обычно советуем людям вести себя именно так при встрече с медведем», — говорит биолог Рич Босолейл.

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По словам Босолейла, защитная стратегия женщины была верной. «Если медведь сбил вас с ног, то да, остается только драться. Она действовала инстинктивно. Развернулась и дала ему как следует по носу», — поясняет биолог.

Барибал, или черный медведь, — наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей. Взрослый самец достигает двух метров и весит до 360 килограммов. Представители этого вида очень редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

Ранее сообщалось, что в штате Нью-Мексико мужчина сумел отбиться от медведя, вцепившегося ему в голову посреди ночи. Животное забралось в палатку американца.

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Никита Савин
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