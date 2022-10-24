В Калининградской области выпустили в природу птиц из Красной Книги России

Росприроднадзор сообщил, что три краснокнижных филина выпущены на волю под Калининградом

В Калининградской области выпустили в природу трех краснокнижных филинов. Об этом в Telegram сообщает Северо-Западное Управление Росприроднадзора.

Ведомство уточняет, что на волю выпустили трех филинов обыкновенных (Bubo bubo), которые занесены в Красную книгу России. Птиц выпустили недалеко от болота Чистое в Славском районе. Для того чтобы у филинов не было конкуренции за корм, их выпустили на расстоянии четырех километров друг от друга. «Ты свободен, маленький!» — сказал один из орнитологов, отпуская птицу.

Филины родились весной 2022 года в Клубе любителей соколиной охоты. Специалисты заключили, что птицы здоровы, привыкли к питанию живым кормом и готовы к жизни в дикой природе. По оценке Росприроднадзора, за четыре года под Калининградом выпустили на волю 10 филинов, которых растили в Клубе любителей соколиной охоты.

Ранее жители Мурманска прямо на улице нашли тяжелораненую краснокнижную птицу и смогли спасти ее. Птицу обнаружил местный житель и обратился к орнитологу Наталье Раевской за помощью, но начать лечение незамедлительно не получилось. Из-за того, что этот вид включен в Красную книгу, орнитологу пришлось обращаться в Росприроднадзор за разрешением на изъятие животного из дикой среды. Специалист дала сапсану имя Саперави, сокращенно — Сяпа, и принялась за лечение.