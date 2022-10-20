Россиянка показала спасенного ею раненого краснокнижного сапсана

Мурманский орнитолог Раевская показала спасенного тяжелораненого краснокнижного сапсана

Жители Мурманска прямо на улице нашли тяжелораненую краснокнижную птицу и смогли спасти ее. Об этом рассказала орнитолог Наталья Раевская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Раевской, птицу обнаружил местный житель и обратился к ней за помощью, но начать лечение птицы незамедлительно не получилось. Из-за того, что этот вид включен в Красную Книгу, орнитологу пришлось обращаться в Росприроднадзор за разрешением на изъятие животного из дикой среды.

Специалист дала сапсану имя Саперави, сокращенно — Сяпа, и принялась за лечение.

«Что мы имеем по рентгену и осмотру: вывих плечевого сустава с разрывом связок, пневмония, аэросаккулит, гепатомегалия, спленомегалия, воспаление ЖКТ, глистная инвазия. Воспаление ЖКТ было такое, что тухлятинкой воняло на все помещение! (...) Активно лечимся», — рассказала Раевская.

Она добавила, что во время осмотра птица клюнула ее в нос и «сделала дырку для пирсинга в носу».

Ранее сообщалось, что в Арктике в ящике с бананами нашли неизвестного вида птицу размером со спичку.