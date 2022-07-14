69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
69-я параллель

В Арктике в ящике с бананами нашли неизвестного вида птицу размером со спичку

В Мурманске при разгрузке фуры с бананами в одном из ящиков нашли птицу размером со спичку

В Мурманске при разгрузке фуры с бананами в одном из ящиков обнаружили крошечную птицу. Об этом сообщила жительница города Наталья Раевская на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению жительницы, вид, к которому относится найденный птенец, до сих пор определить не удалось. Также неизвестен и путь, которым птица попала в российскую Арктику. Россиянка выкармливает птицу насекомыми и шутит, что вид птенец выберет себе сам, когда вырастет. Также она сняла видео, на котором сравнивает размер птенца со спичкой.

«При разгрузке фуры в коробке с… нет, не с апельсинами, в коробке с бананами был обнаружен птенец. Где и когда он туда попал, неизвестно. Кто он, тоже не особо понятно. Есть несколько вариантов, но общее направление — оно явно вьюрковое, т. е. зерноядное, но в силу возраста пока питается насекомыми», — рассказала жительница Мурманска.

В комментариях к записи россиянки подписчики отмечают, что птенцу повезло выжить, так как внутри фур с бананами устанавливают рефрижераторы , которые поддерживают температуру на уровне 12 градусов.

Ранее сообщалось, что на Куршской косе в Калининградской области взяли в оцепление неожиданно приплывшего моржа.

Мировая история санкций
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе задумались над снятием санкций с ряда россиян
В Саяно-Шушенском заповеднике сняли «танцующих» медведей
Tesla покинули топ-менеджеры
В Латвии сообщили о нехватке полицейских
Путин подписал закон о зеркальном ответе на дискриминацию российских СМИ
Огромное дерево упало на жилой дом в Москве
Дмитрий Харатьян назвал отличительное качество москвичей
Ericsson подсчитал потери после ухода из России
Вероятность отправки войск из европейской страны на Украину оценили
Стало известно о нежелании «Баварии» продавать Левандовски «Барселоне»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.