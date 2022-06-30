В Калининграде взяли в оцепление неожиданно приплывшего арктического зверя

На Куршской косе в Калининградской области взяли в оцепление неожиданно приплывшего моржа

На Куршской косе в Калининградской области взяли в оцепление неожиданно приплывшего моржа. Об этом сообщается в Telegram-канале «Калининград №1».

Очевидцы заметили на пляже арктического гостя. Специалисты за короткое время оборудовали на берегу недалеко от литовской границы ограждение для него.

Пресс-секретарь национального парка «Куршская коса» Ольга Большакова допустила, что морж приплыл с попутным течением из Польши. По ее словам, животное взрослое, пока оно выглядит слегка ослабленным, передает ТАСС.

Известно, что моржи обитают на Крайнем Севере, значительные вылазки они предпринимают редко. На Куршской косе появление арктического гостя зафиксировано впервые, добавила Большакова.

В свою очередь директор национального парка «Куршская коса» Анатолий Калина дал поручение научным специалистам обследовать моржа. Кроме того, для охраны необычного гостя пригласили волонтеров.

Ранее обитающих в районе мыса Тиутей-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе моржей назвали «обособленной группировкой». Об образовании «группировки» животных говорят археологические данные, отметили исследователи. Мыс Тиутей-Сале стал единственным местом на Ямале, где присутствуют следы добычи моржей и белых медведей в доиндустриальную эпоху.