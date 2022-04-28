Ямальские моржи образовали «группировку»

Обитающих в районе мыса Тиутей-Сале в ЯНАО моржей назвали «обособленной группировкой»

Обитающие в районе мыса Тиутей-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) моржи представляют собой уникальную обособленную группировку. Такой вывод сделали ученые Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН и НЭЦ «Морские млекопитающие», проводившие исследования этих млекопитающих, передает «Север-Пресс».

Об образовании «группировки» животных говорят археологические данные, отметили исследователи. Мыс Тиутей-Сале стал единственным местом на Ямале, где присутствуют следы добычи моржей и белых медведей в доиндустриальную эпоху.

Ученые допустили, что немаловажную роль в этом сыграли экологические условия, которые столетиями обеспечивали устойчивость данного промысла.

Специалисты также сумели отследить динамику присутствия моржей на лежбище. В 2021 году число млекопитающих менялось несколько раз — от полного отсутствия до более чем двух тысяч особей.

Большая часть ямальской «группировки» моржей как минимум до середины декабря держится в ограниченном районе в акватории Байдарацкой губы Карского моря, добавили исследователи.

Старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН Александр Соколов уточнил, что животные питаются донными беспозвоночными, к примеру в их рационе есть двустворчатые моллюски. По его словам, удалось выявить генетическое сходство ямальских моржей с сородичами с ближайшего лежбища на острове Вайгач.

Ранее на Ямале ученые установили датчики на восьми моржах, чтобы отслеживать пути их миграции.