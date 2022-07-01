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69-я параллель

Взятый в оцепление в Калининграде арктический зверь отказался от еды и уплыл

Морж, взятый в оцепление на Куршской косе в Калининградской области, уплыл обратно в море
Начало событий в новости В Калининграде взяли в оцепление неожиданно приплывшего арктического зверя

Атлантический морж, которого впервые заметили на Куршской косе в Калининградской области, уплыл обратно в море. Об этом сообщает национальный парк «Куршская коса» в своем Telegram-канале.

Арктического зверя обнаружили 30 июня на побережье недалеко от литовской границы. Прибывшие на место специалисты взяли моржа в оцепление и охраняли. Также для него построили навес, но морской гость не воспользовался им. На опубликованных национальным парком кадрах видно, как животное поливают пресной водой, согласно рекомендациям сотрудников Московского и Калининградского зоопарков.

Кроме того, волонтеры пытались накормить истощенного моржа рыбой и мидиями, но он отказался от пищи.

Специалисты затрудняются ответить, каким образом млекопитающие, традиционно обитающее на Крайнем Севере и в Баренцевом море, попало на Куршскую косу. По одной из версий, его принесло течением из Польши. По словам директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины, это уникальный случай, произошедший впервые.

Ранее ученые выяснили, что моржи, обитающие в районе мыса Тиутей-Сале в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), представляют собой уникальную обособленную группировку. Об этом говорят археологические данные, согласно которым мыс является единственным местом на Ямале, где были найдены следы добычи моржей и белых медведей в доиндустриальную эпоху.

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Константин Лысяков
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