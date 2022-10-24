Захарова обвинила США в двуличии

Захарова обвинила США в проявлении двуличия на фоне невыдачи виз российским делегатам

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в проявлении двуличия после отказа государства выдать визы российским делегатам для участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ. Ее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала, что подобное решение демонстрирует пренебрежительное отношение к принципам работы международных организаций, предполагающих равноправное партнерство всех участников. «Декларируя всяческое содействие их уставной деятельности, на деле американская сторона своими шагами демонстрирует совершенно противоположное», — говорится в сообщении.

По мнению Захаровой, ситуация с невыдачей виз является поводом задуматься, заслуживает ли США доверия в проведении крупных международных форумов. Она также отметила, что отсутствие российской делегации на конференции снижает уровень предстоящего мероприятия.

Ранее представитель МИД потребовала от Киева и Запада остановить подготовку к провокации, способной привести к ядерной катастрофе. Захарова подчеркнула неразумность игнорирования предупреждений со стороны России.