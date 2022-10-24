Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:02, 24 октября 2022Россия

Захарова обвинила США в двуличии

Захарова обвинила США в проявлении двуличия на фоне невыдачи виз российским делегатам
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обвинила Соединенные Штаты в проявлении двуличия после отказа государства выдать визы российским делегатам для участия в Международной министерской конференции МАГАТЭ. Ее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Дипломат указала, что подобное решение демонстрирует пренебрежительное отношение к принципам работы международных организаций, предполагающих равноправное партнерство всех участников. «Декларируя всяческое содействие их уставной деятельности, на деле американская сторона своими шагами демонстрирует совершенно противоположное», — говорится в сообщении.

По мнению Захаровой, ситуация с невыдачей виз является поводом задуматься, заслуживает ли США доверия в проведении крупных международных форумов. Она также отметила, что отсутствие российской делегации на конференции снижает уровень предстоящего мероприятия.

Ранее представитель МИД потребовала от Киева и Запада остановить подготовку к провокации, способной привести к ядерной катастрофе. Захарова подчеркнула неразумность игнорирования предупреждений со стороны России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
На железной дороге в Брянской области сработало взрывное устройство
ПСЖ предложит Месси новый контракт
Захарова обвинила США в двуличии
Рогозин показал фото на передовой в Запорожской области
Генсек НАТО отверг заявления России о подготовке Украины «грязной бомбы»
США высказались о доказательствах подготовки к применению «грязной бомбы»
Боня назвала причину для проверки телефона возлюбленного
В Кремле сообщили о подготовке саммита Россия—Азербайджан—Армения
Европейские промышленники выступили против санкций на российский алюминий
В Конгрессе заявили о когнитивных проблемах Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.