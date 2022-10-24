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18:55, 24 октября 2022Бывший СССР

Россия потребовала от Украины прекратить подготовку «грязной бомбы»

МИД России потребовал от Украины и Запада прекратить подготовку «грязной бомбы»
СюжетМиноброны РФ обвинило Киев в подготовке «грязной бомбы»

Фото: Artem Sobolev / Globallookpress.com

Москва требует от Киева и Запада прекратить подготовку к провокации, которая может привести к ядерной катастрофе, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Требуем от киевских властей и контролирующих их западных спонсоров прекратить предпринимать действия, которые подводят мир к ядерной катастрофе и угрожают жизням ни в чем не повинных мирных граждан. Безрассудно игнорировать российские предупреждения на этот счет», — сказала Захарова и призвала Запад «проявить чувство ответственности и одернуть своих подопечных».

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19 октября 2022

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал, как Украина может создать «грязную бомбу». По его словам, Киев способен использовать радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции.

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Василий Мека
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