Минобороны раскрыло планы Украины по производству «грязной бомбы»

Минобороны заявило о планах Киева использовать часть от топлива ЧАЭС для «грязной бомбы»

При производстве «грязной бомбы» Киев может использовать радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии», — сказал Кириллов.

По его словам, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, которые имеют запасы радиоактивных веществ для создания «грязной бомбы». В Минобороны перечислили три АЭС — Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская. В них содержатся до полутора тысячи тонн отработанного ядерного топлива, уточнили в ведомстве.

Кириллов напомнил, что «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивные вещества распыляются ударной волной. В результате происходит радиоактивное загрязнение местности на значительных территориях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» Киевом налицо. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что недоверие ряда западных стран и США к информации российской стороны о провокации Украины не значит, что реальной угрозы этого нет.

Реагируя на информацию о применении Киевом «грязной бомбы», спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пособниками ядерного терроризма президента США и глав европейских государств, так как они оказывают помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому. Парламентарий вспомнил, что в Америке и в странах Запада угроза применения «грязной бомбы» существовала до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен.