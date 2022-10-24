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14:11, 24 октября 2022Россия

Минобороны раскрыло планы Украины по производству «грязной бомбы»

Минобороны заявило о планах Киева использовать часть от топлива ЧАЭС для «грязной бомбы»
СюжетМиноброны РФ обвинило Киев в подготовке «грязной бомбы»

Фото: Gleb Garanich / Reuters

При производстве «грязной бомбы» Киев может использовать радиоактивные вещества из отработанного ядерного топлива Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, его цитирует ТАСС.

«По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии», — сказал Кириллов.

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По его словам, на Украине находятся предприятия атомной промышленности, которые имеют запасы радиоактивных веществ для создания «грязной бомбы». В Минобороны перечислили три АЭС — Южно-Украинская, Хмельницкая и Ровненская. В них содержатся до полутора тысячи тонн отработанного ядерного топлива, уточнили в ведомстве.

Кириллов напомнил, что «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивные вещества распыляются ударной волной. В результате происходит радиоактивное загрязнение местности на значительных территориях.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что угроза применения «грязной бомбы» Киевом налицо. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что недоверие ряда западных стран и США к информации российской стороны о провокации Украины не значит, что реальной угрозы этого нет.

Реагируя на информацию о применении Киевом «грязной бомбы», спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пособниками ядерного терроризма президента США и глав европейских государств, так как они оказывают помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому. Парламентарий вспомнил, что в Америке и в странах Запада угроза применения «грязной бомбы» существовала до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен.

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Анастасия Шейкина
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