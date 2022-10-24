В Кремле высказались о возможном применении Украиной «грязной бомбы»

Песков заявил, что недоверие к данным о «грязной бомбе» не значит, что такой угрозы нет

Недоверие ряда западных стран и США к информации российской стороны о том, что Украина планирует взорвать «грязную бомбу» на своей территории и обвинить в этом Россию, не значит, что такой угрозы нет. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Их [США и западных стран] недоверие к информации, которая была передана российской стороной, не означает, что перестает существовать угроза применения такой "грязной бомбы". Угроза налицо», — сказал пресс-секретарь главы государства.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы». В связи с этим российский министр обороны Сергей Шойгу оповестил об угрозе глав оборонных ведомств четырех стран —министра обороны Великобритании Бена Уолесса, Турции Хулуси Акара, Франции Себастьяна Лекорню и США Ллойда Остина.

Впоследствии Госдепартамент США заявил, что Соединенные штаты, Великобритания и Франция отказались верить в возможность применения Киевом «грязной бомбы». В этих странах расценили информацию российской стороны как попытку использовать обвинение в качестве предлога для эскалации.

В ответ на это спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пособниками ядерного терроризма президента США и глав европейских государств, так как они оказывают помощь президенту Украины Владимиру Зеленскому. Парламентарий вспомнил, что в Америке и в странах Запада угроза применения «грязной бомбы» существовала до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен.

В свою очередь, сенатор Константин Косачев выразил надежду, что действия российской стороны по информированию других стран о намерениях Киева применить «грязную бомбу» сорвали украинскую провокацию.