Спикер Госдумы Володин заявил, что Киев поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу»

Киев поручил ученым-атомщикам создать «грязную бомбу». В этом Украину обвинил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

Политик также указал на продолжающиеся обстрелы критической инфраструктуры Запорожской и Курской атомных электростанций, подчеркнув, что действия Украины провоцируют гуманитарную катастрофу.

«Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма», — написал Володин.

По его мнению, в США и Европе угроза применения «грязной бомбы» существовала до 2011 года, пока Усама бен Ладен не был уничтожен. Спикер нижней палаты парламента вспомнил, как 20 лет назад Вашингтон распространил информацию, что террористы «Аль-Каиды» получили доступ к радиоактивным веществам и планируют создать «грязную бомбу».

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой. В связи с этим российский министр обороны Сергей Шойгу созвонился с главами Минобороны четырех стран — министрами обороны Великобритании Беном Уолессом, Турции Хулуси Акаром, Франции Себастьяном Лекорню и США Ллойдом Остином. Шойгу предупредил их о готовящейся провокации.

Впоследствии американский Госдепартамент выпустил заявление, в котором говорилось, что США Великобритания и Франция отказались верить в возможность применения Киевом «грязной бомбы». Внешнеполитические ведомства трех стран расценили информацию российской стороны как попытку использовать обвинение в качестве предлога для эскалации.