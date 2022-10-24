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10:03, 24 октября 2022Россия

В Совфеде оценили реакцию США на данные о применении Киевом «грязной бомбы»

В Совфеде назвали удручающей реакцию США на данные о применении Киевом «грязной бомбы»

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Реакция Госдепартамента на данные российской стороны, что Киев намерен применить «грязную бомбу» на своей территории и обвинить в этом Москву, является удручающей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

24 октября Госдепартамент распространил заявление, в котором говорилось, что США, Великобритания и Франция отказались верить в возможность применения Киевом «грязной бомбы». Внешнеполитические ведомства трех стран расценили информацию российской стороны как попытку использовать обвинение в качестве предлога для эскалации.

«Заявление крайне удручает и разочаровывает. Западникам не потребовалось и нескольких часов, чтобы оценить тревожную информацию по существу (интересно, как?), согласовать позицию отрицания (три страны и несколько уровней, вплоть до высшего!) и даже договориться, как сделать ее публичной», — написал политик.

Он указал на то, что США, Франция и Великобритания не провели собственного расследования и продолжают «покрывать» Украину, не думая о последствиях. Америка и западные страны исходят из принципа «чем хуже, тем лучше», сказал Косачев, выразив надежду, что действия российской стороны по информированию других стран о намерениях Киева применить «грязную бомбу» сорвали украинскую провокацию.

23 октября стало известно, что в Киеве готовят провокацию с подрывом «грязной бомбы» — маломощного ядерного боеприпаса, начиненного радиоактивными материалами в сочетании с обычной взрывчаткой.

В связи с этим российский министр обороны Сергей Шойгу созвонился с главами Минобороны четырех стран — министрами обороны Великобритании Беном Уолессом, Турции Хулуси Акаром, Франции Себастьяном Лекорню и США Ллойдом Остином. Шойгу предупредил их о готовящейся провокации.

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Анастасия Шейкина
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