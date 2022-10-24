Германия разъяснила главные причины отказа россиянам в шенгенской визе

В консульстве ФРГ назвали «угрозу для безопасности» причиной отказа россиянам в шенгене

Консульство Германии разъяснило, из-за чего россиянам могут не выдать шенген. Перечень главных причин отказа в визе опубликован на официальном сайте диппредставительства ФРГ в России.

Среди очевидных причин в консульстве назвали неясную цель визита, недостаточное количество средств на банковском счете и предоставление туристами фальшивых документов.

Путешественнику также не выдадут визу, если власти хотя бы одной из стран Шенгена полагают, что он представляет угрозу для «внутренней безопасности, общественных порядка и здоровья» ФРГ. Это будет проверяться через Шенгенскую информационную систему (SIS) и Центральный реестр по учету иностранцев (AZR).

Россияне не получат визу и в том случае, если одна из стран-участниц Шенгенского соглашения ранее отказала им во въезде и сделала соответствующую запись в SIS. До тех пор пока она не будет аннулирована, туристы не смогут оформить визу в Германию.

Более того, гражданину России могут отказать в визе, если хотя бы одно из государств-членов соглашения считает, что он представляет угрозу для ее международных отношений.

Ранее в октябре власти ФРГ в очередной раз ужесточили визовые правила для россиян. Теперь для оформления немецкой визы гражданам России необходимо предоставлять выписку из поддающегося проверке банка, работающего в странах-участницах Европейского союза (ЕС).