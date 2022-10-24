Минобороны заявило о готовности выполнять задачи при подрыве «грязной бомбы»

Минобороны России о готовности выполнять задачи в случае подрыва Киевом «грязной бомбы»

В России силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения на случай подрыва Киевом «грязной бомбы». Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге министерства обороны. Его слова приводятся в официальном Telegram-канале ведомства.

Он также добавил, что провокацией с «грязной бомбой» Украина хочет запугать местное население, увеличить поток беженцев в Европу и выставить Россию ядерным террористом.

По имеющейся у ВС России информации, две украинские организации имеют вполне конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы и сейчас работы находятся на завершающей стадии, добавил Кириллов.

Ранее специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что «грязная бомба» представляет собой снаряд, начиненный некими радиоактивными веществами, но при этом в нем не возникает сам по себе ядерный взрыв. В результате того, что бомба взрывается как обычный снаряд, происходит загрязнение части территории радиоактивными веществами, пояснил он.