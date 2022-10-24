Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы детям
Парикмахер из Лондона, Англия, Рэйчел Валентайн раскрыла оптимальную частоту мытья головы детям. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.
По словам стилиста, детям до шести-семи лет рекомендуется мыть голову один или два раза в неделю. «После семи лет, когда они начинают ходить в различные спортивные секции, вы можете чаще мыть им голову», — сказала она.
Кроме того, Валентайн посоветовала тщательнее смывать шампунь и в начале мытья использовать кондиционер. «Я также рекомендую распутывать волосы с помощью кондиционера перед применением шампуня. В противном случае это будет труднее сделать», — предупредила эксперт.
В августе сообщалось, что шестимесячная девочка из Великобритании прославилась в соцсетях благодаря аномально густым волосам. Пользовательница сети Бэддоу опубликовала в соцсетях видео, в котором показала прическу дочери Уиллоу сразу после рождения и несколько месяцев спустя. На размещенных кадрах видно, что ребенок родился с длинными волосами, а через полгода они стали еще гуще вопреки предсказаниям врачей.