Парикмахер раскрыла оптимальную частоту мытья головы детям

Парикмахер Рэйчел Валентайн посоветовала мыть голову детям до семи лет один раз в неделю

Парикмахер из Лондона, Англия, Рэйчел Валентайн раскрыла оптимальную частоту мытья головы детям. Соответствующий материал появился на сайте издания The Sun.

По словам стилиста, детям до шести-семи лет рекомендуется мыть голову один или два раза в неделю. «После семи лет, когда они начинают ходить в различные спортивные секции, вы можете чаще мыть им голову», — сказала она.

Кроме того, Валентайн посоветовала тщательнее смывать шампунь и в начале мытья использовать кондиционер. «Я также рекомендую распутывать волосы с помощью кондиционера перед применением шампуня. В противном случае это будет труднее сделать», — предупредила эксперт.

В августе сообщалось, что шестимесячная девочка из Великобритании прославилась в соцсетях благодаря аномально густым волосам. Пользовательница сети Бэддоу опубликовала в соцсетях видео, в котором показала прическу дочери Уиллоу сразу после рождения и несколько месяцев спустя. На размещенных кадрах видно, что ребенок родился с длинными волосами, а через полгода они стали еще гуще вопреки предсказаниям врачей.