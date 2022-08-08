Аномально густые волосы прославили шестимесячного ребенка в сети

Шестимесячная девочка Уиллоу прославилась в соцсетях благодаря аномально густым волосам

Шестимесячная девочка из Великобритании прославилась в соцсетях благодаря аномально густым волосам. Соответствующие ролики, записанные ее матерью Ханной Бэддоу, появились в TikTok.

Пользовательница сети Бэддоу опубликовала видео, в котором показала прическу дочери Уиллоу сразу после рождения и несколько месяцев спустя. На размещенных кадрах видно, что ребенок родился с длинными волосами, а через полгода они стали еще гуще вопреки предсказаниям врачей. «Медики говорили, что часть волос выпадет», — пояснила она.

Публикация британки стала вирусной и набрала более 6,5 миллиона просмотров на платформе. Зрителей удивила внешность девочки, и они принялись сравнивать ее волосы с прической персонажа Стива Харрингтона из сериала «Очень странные дела», роль которого исполнил актер Джо Кири.

«Я в шоке, ее волосы выглядят лучше моих», «Малыш Стива Харрингтона», «Именно так выглядели бы дети Стива», «Копия Стива из "Очень странных дел"», «Какая красивая», «Джо Кири украл ее образ?», «Могу ей только позавидовать», — комментировали они.

В феврале 2020 года еще один младенец из Великобритании прославился в сети из-за слишком густых волос. Марисса родилась с необычной прической и удивила врачей. Мать девочки думала, что рост волос ее дочери замедлится, но этого не произошло. Кроме того, она рассказала журналистам, что ей часто советуют отправить дочь в модельный бизнес из-за ее красоты.