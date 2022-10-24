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13:27, 24 октября 2022Культура

Раскрыты подробности второго сезона «Дома Дракона»

Шоураннер «Дома Дракона» Райан Кондал пообещал больше драмы и юмора во втором сезоне

Кадр: сериал «Дом Дракона»

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Райан Кондал раскрыл подробности второго сезона сериала, пообещав в нем больше сцен войны и юмора. Об этом пишет Deadline.

Как рассказал Кондал, в следующем сезоне приквела «Игры престолов» зрителей ожидает больше драмы и трагедии. Он уточнил, что команда проекта намеренно замедлила повествование в первом сезоне, чтобы поклонники смогли прочувствовать персонажей с их характерами.

«Мы доберемся до зрелища. Но вы должны понять сложности этих людей, прежде чем они будут брошены на войну», — заявил шоураннер. Кондал также добавил, что второй сезон будет соответствовать тому ритму, который полконники привыкли ожидать от «Игры престолов».

Сценарист поведал, что в сериал также добавят больше забавных моментов. По словам Кондала, в «Игре престолов» за них отвечал исполнитель роли Тириона Ланнистера Питера Динклейдж. Однако в «Доме Дракона» в юморе отличился персонаж Мэтта Смита. «Я думаю, что Мэтт Смит очень забавный. Если и есть персонаж, которому все равно, так это Деймон», — высказался шоураннер.

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Дениза Мацаева
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