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07:32, 24 октября 2022Путешествия

Россиянка отправилась в Азию и раскрыла истинное отношение местных к русским

Блогер «Яндекс.Дзена» Ершова рассказала о положительном отношении к русским в Индонезии

Фото: Xinhua/Xu Qin / Globallookpress.com

Российская путешественница и блогер Марина Ершова, отдыхающая в Азии, рассказала, что местные жители положительно относятся к русским туристам. Истинное отношение азиатов к соотечественникам она раскрыла в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам туристки, многие ее знакомые задаются вопросом о том, как за границей общаются с россиянами. Она поделилась, что во всех странах Азии, где она бывала за последнее время, их с супругом встречали «с почестями», когда они говорили о своем происхождении.

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«Сейчас мы добрались до Индонезии. <…> Что касается местных жителей, то тут тоже все довольно дружелюбно и гостеприимно. Люди спрашивают, откуда мы приехали, а потом восторгаются ответом. Никакой агрессии пока мы тут не встречали», — уточнила автор публикации.

Кроме того, девушка отметила, что обычно россиянам даже выражают поддержку, сжимая ладонь в кулак и поднимая руку вверх. «Такое мы частенько видим, и не только в Индонезии. Так было и в Индии, Таиланде, Малайзии. Мы даже обсуждали с прохожими нынешнюю ситуацию в России и Украине, и в ответ получали исключительно слова поддержки», — заключила она.

В предыдущей публикации Ершова рассказала о том, как их с мужем встретили в Малайзии. По ее словам, по приезде в азиатскую страну она быстро и легко прошла паспортный контроль, а водитель такси, который вез их из аэропорта, признался, что любит туристов из России.

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Марк Успенский
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