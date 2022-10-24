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19:51, 24 октября 2022Бывший СССР

Зеленский посетовал на Израиль

Президент Украины Зеленский посетовал, что Израиль не помогает Киеву в ПВО
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетовал, что Израиль не участвует в помощи Киеву по противодействию российским воздушным ударам, сообщает РИА Новости.

«Мы говорим и о наших партнерах, которые нам уже помогают чем могут защитить небо. К сожалению, слова "Израиль" и "израильский" при этом не звучат», — сказал Зеленский.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иерусалим не будет поставлять Киеву вооружения по ряду оперативных соображений.

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