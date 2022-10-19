Глава Минобороны Израиля поставил точку в вопросе поставок оружия Украине

Глава Минобороны Израиля Ганц заявил, что страна не будет поставлять Украине вооружения

Израиль не будет поставлять Украине вооружения по ряду оперативных соображений. Об этом в эфире радиостанции Kol Chai заявил министр обороны страны Бени Ганц.

Глава ведомства напомнил, что израильские власти поддерживают Киев и оказывают ему медицинскую и гуманитарную помощь. «Я хочу ясно дать понять — мы не продаем оружие Украине», — поставил он точку в данном вопросе.

В пресс-службе оборонного ведомства РИА Новости также рассказали, что в ближайшее время планируют рассмотреть и утвердить дополнительный пакет помощи. «Мы будем продолжать поддерживать Украину в тех рамках, как мы делали это в прошлом», — приводит агентство цитату Ганца.

18 октября сообщалось, что израильская сторона в последний момент отклонила свой же запрос о телефонном разговоре с Минобороны Украины. В СМИ предполагают, что отказ от беседы мог быть связан с высказыванием зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева — тот отметил, что решение Иерусалима поставлять оружие Киеву выглядит опрометчивым и может разрушить все межгосударственные отношения между Россией и Израилем.

До этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай предложил кабмину начать оказывать военную помощь Украине. Он подчеркнул, что «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте.