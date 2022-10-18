Стало известно об отказе Израиля от разговора с министром обороны Украины

Haaretz: Израиль в последний момент отказался от разговора с министром обороны Украины

Израильская сторона в последний момент отклонила свой же запрос о телефонном разговоре с Минобороны Украины. Об этом во вторник, 18 октября, сообщает Haaretz со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Как стало известно изданию, разговор между министром обороны Израиля Бени Ганцем и его украинским коллегой Алексеем Резниковым должен был состояться в понедельник, 17 октября. Инициатором беседы, по словам собеседника Haaretz, была израильская сторона. Однако за несколько часов до назначенного времени Израиль отказался от проведения переговоров.

При этом в канцелярии Ганца данную информацию опровергли, добавив, что обычно не комментируют график министра. В свою очередь, представители украинского Минобороны также заявили, что им неизвестно о планировавшемся разговоре.

До этого Ганц и Резников в последний раз общались в апреле 2022 года. Новый телефонный разговор министров изначально был назначен на 24 августа, когда на Украине отмечался День независимости. В Киеве надеялись, что в ходе переговоров стороны смогут обсудить сотрудничество в военной сфере, однако с тех пор беседа откладывалась пять раз, уточнил источник издания.

По мнению Haaretz, отказ Ганца от разговора с Резниковым мог быть связан с высказыванием зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева. Тот 17 октября отметил, что решение Израиля поставлять оружие Украине выглядит опрометчивым и может разрушить все межгосударственные отношения между Россией и Израилем.

До этого израильский министр по делам диаспоры Нахман Шай предложил кабмину начать оказывать военную помощь Украине.

