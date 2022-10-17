Медведев высказался о последствиях поставок Израилем оружия Украине

Зампред Совбеза Медведев назвал опрометчивым шагом решение Израиля поставлять оружие Киеву

Решение Израиля поставлять оружие Украине выглядит опрометчиво. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Его высказывание приводится в Telegram.

Подобное решение Израиля может привести к тяжелым последствиям. Так, по мнению Медведева, в связи с этим могут разрушиться все межгосударственные отношения между Россией и Израилем.

Зампред Совбеза пояснил, что любая поставка оружия поддерживает нацистов на Украине. «Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», — написал Медведев.

Накануне израильский министр Нахман Шай предложил кабмину начать оказывать военную помощь Украине.

Он высказался об этом после публикации газеты The Washington Post, которая со ссылкой на источники сообщила, что Россия якобы договорилась с Ираном о новых поставках оружия, в том числе иранских баллистических ракет класса «земля-земля» и партии беспилотников.

Шай подчеркнул, что «больше нет никаких сомнений», какую сторону должен занимать Израиль в конфликте.

До этого момента Израиль не предоставлял Украине военной помощи, ограничиваясь отправкой гуманитарных грузов и оказанием медицинской помощи пострадавших в результате военных действий украинцам.