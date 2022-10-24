Алеся Кафельникова отпраздновала 24-летие в платье с глубоким декольте

Модель Алеся Кафельникова отметила день рождения в ресторане в платье с глубоким декольте

Российская модель Алеся Кафельникова отпраздновала день рождения в откровенном наряде и поделилась фотографиями с фанатами. Снимки опубликованы в сторис на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Манекенщица отметила 24-летие в компании друзей и семьи в ресторане Due Forni в Москве. Среди гостей, в частности, присутствовали певица Виктория Дайнеко и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета. В качестве наряда именинница выбрала плиссированное платье золотистого цвета, которое оформлено глубоким V-образным декольте.

Плюс ко всему, знаменитость надела блестящие босоножки в тон образа, колье с крестом и небольшие серьги. При этом на размещенных кадрах видно, что волосы Кафельникова собрала в гладкий высокий хвост, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

В июле 2021 года супермодель Алеся Кафельникова впервые рассказала подробности о своем новорожденном ребенке. У 22-летней на тот момент знаменитости родилась дочь, ее назвали Киарой. Модель также намекнула на то, что взяла себе фамилию мужа, руководителя рекламного агентства Георгия Петришина, за которого она вышла замуж 22 мая прошлого года в Москве.