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15:06, 24 октября 2022Россия

Опубликована карта загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС

Минобороны опубликовало карту загрязнения Европы в случае аварии на ЗАЭС

Фото: Telegram-канал «Минобороны России»

Минобороны России заявило о вероятности сложной радиационной обстановки в случае аварии на Запорожской АЭС — самой большой атомной станции в Европе. Ведомство также опубликовало карту загрязнений при таком сценарии.

Отмечается, что при наихудшем сценарии развития аварии прогнозируется разброс радиоактивных веществ на сотни километров. Согласно карте Минобороны, поражены окажутся территории Белоруссии, Румынии, Польши, Германии и Словакии.

В зоне радиационной опасности, по прогнозу ведомства, окажется 38,4 тысячи квадратных километров территорий.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что подрыв Киевом «грязной бомбы» чреват заражением нескольких тысяч квадратных метров. Он подчеркнул, что военное ведомство располагает данными о планах Киева применить «грязную бомбу» и обвинить в этом Москву.

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Варвара Кошечкина
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