В Казахстане обновили Военную доктрину

Президент Казахстана Токаев утвердил обновленную Военную доктрину республики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ об изменениях в Военной доктрине страны. Об обновлении документа сообщается на сайте Министерства обороны республики.

«В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры для систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрения системы военного планирования», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что обновленная редакция документа увеличивает военный потенциал республики в реагировании на новые риски и вызовы. Кроме того, предусмотрено развитие сил специальных операций, а также расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других органов государства. Уточняется, что 1 сентября 2021 года Токаев в послании к народу сообщил о необходимости пересмотра Военной доктрины.

Ранее казахстанские власти решили кардинально изменить Военную доктрину республики. В документ предлагали включить понятие «кризисная ситуация» и термин «воинская служба в резерве», резервисты будут проходить сборы и спецподготовку.

