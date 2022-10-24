Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:12, 24 октября 2022Бывший СССР

В Казахстане обновили Военную доктрину

Президент Казахстана Токаев утвердил обновленную Военную доктрину республики

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил указ об изменениях в Военной доктрине страны. Об обновлении документа сообщается на сайте Министерства обороны республики.

«В документе отражены современные условия и факторы, влияющие на военные угрозы и безопасность. В него включены новые направления деятельности в военно-политической и военно-стратегической сферах, меры для систематизации нормативных правовых актов в военной области и внедрения системы военного планирования», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что обновленная редакция документа увеличивает военный потенциал республики в реагировании на новые риски и вызовы. Кроме того, предусмотрено развитие сил специальных операций, а также расширение их взаимодействия с подразделениями специального назначения других органов государства. Уточняется, что 1 сентября 2021 года Токаев в послании к народу сообщил о необходимости пересмотра Военной доктрины.

Ранее казахстанские власти решили кардинально изменить Военную доктрину республики. В документ предлагали включить понятие «кризисная ситуация» и термин «воинская служба в резерве», резервисты будут проходить сборы и спецподготовку.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Названы версии крушения Су-30 в Иркутске
Социолог объяснил появление привычки постоянно обновлять ленту новостей
Бастрыкин поручил проверить высказывание журналиста Красовского о детях
Канье Уэст заявил о краже идеи «Джанго освобожденного» Квентином Тарантино
В «Валдае» рассказали о будущем устройстве мира без сверхдержав
На Украине заявили о готовности Маска финансировать Starlink для ВСУ
Спецоперация ФСБ по предотвращению теракта в Пятигорске попала на видео
Глава Евросовета высказался о сроках начала переговоров Украины с Россией
Россиянкам раскрыли правду о пластике по уменьшению груди
Появились данные о погибших пилотах Су-30
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.