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Казахстан решил кардинально изменить военную доктрину

Власти Казахстана решили до конца года кардинально изменить военную доктрину страны

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Власти Казахстана решили до конца года кардинально изменить военную доктрину страны. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».

«По поручению главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется перезагрузка действующей военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В военную доктрину предлагается включить понятие «кризисная ситуация». Оно будет означать обстановку в стране или в ее отдельных местностях, связанную с нарушением нормального режима функционирования государства из-за чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.

Кроме того, появится термин «воинская служба в резерве», резервисты будут проходить сборы и спецподготовку.

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К угрозам для Казахстана планируется отнести информационно-пропагандистскую деятельность, в том числе кибератаки, направленную на дестабилизацию обстановки в государстве и формирование его негативного фона на международной арене, а также скрытую подготовку деструктивных элементов на территории республики.

В общей сложности в военную доктрину Казахстана намерены внести порядка 70 изменений.

В начале года в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цен на газомоторное топливо, которые переросли в массовые беспорядки с политическими требованиями. При разгоне протестующих армией погибли не менее 230 человек. Власти Казахстана назвали участников беспорядков террористами.

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София Сарджвеладзе
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