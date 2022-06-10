Казахстан решил кардинально изменить военную доктрину
Власти Казахстана решили до конца года кардинально изменить военную доктрину страны. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».
«По поручению главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется перезагрузка действующей военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
В военную доктрину предлагается включить понятие «кризисная ситуация». Оно будет означать обстановку в стране или в ее отдельных местностях, связанную с нарушением нормального режима функционирования государства из-за чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.
Кроме того, появится термин «воинская служба в резерве», резервисты будут проходить сборы и спецподготовку.
К угрозам для Казахстана планируется отнести информационно-пропагандистскую деятельность, в том числе кибератаки, направленную на дестабилизацию обстановки в государстве и формирование его негативного фона на международной арене, а также скрытую подготовку деструктивных элементов на территории республики.
В общей сложности в военную доктрину Казахстана намерены внести порядка 70 изменений.
В начале года в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цен на газомоторное топливо, которые переросли в массовые беспорядки с политическими требованиями. При разгоне протестующих армией погибли не менее 230 человек. Власти Казахстана назвали участников беспорядков террористами.