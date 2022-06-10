Казахстан решил кардинально изменить военную доктрину

Власти Казахстана решили до конца года кардинально изменить военную доктрину страны

Власти Казахстана решили до конца года кардинально изменить военную доктрину страны. Об этом сообщает агентство «КазТАГ».

«По поручению главы государства оборонным ведомством совместно с заинтересованными госорганами осуществляется перезагрузка действующей военной доктрины, направленная на адаптацию основополагающего документа к новым реалиям», — сообщили в пресс-службе Министерства обороны.

В военную доктрину предлагается включить понятие «кризисная ситуация». Оно будет означать обстановку в стране или в ее отдельных местностях, связанную с нарушением нормального режима функционирования государства из-за чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера.

Кроме того, появится термин «воинская служба в резерве», резервисты будут проходить сборы и спецподготовку.

К угрозам для Казахстана планируется отнести информационно-пропагандистскую деятельность, в том числе кибератаки, направленную на дестабилизацию обстановки в государстве и формирование его негативного фона на международной арене, а также скрытую подготовку деструктивных элементов на территории республики.

В общей сложности в военную доктрину Казахстана намерены внести порядка 70 изменений.

В начале года в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цен на газомоторное топливо, которые переросли в массовые беспорядки с политическими требованиями. При разгоне протестующих армией погибли не менее 230 человек. Власти Казахстана назвали участников беспорядков террористами.