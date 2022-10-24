Yum! Brands продаст рестораны KFC в России

«Коммерсант»: Yum! Brands продаст ООО «Смарт сервис ЛТД» 70 ресторанов KFC в России

Американская компания Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России, новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Об этом стало известно «Коммерсанту» от источника, близкого к одной из сторон сделки. Отмечается, что факт сделки также подтвердила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, которая выступила консультантом со стороны покупателя.

Как сообщила Малахатько, закрыть сделку планируется в конце этого года, к этому же сроку передачу бизнеса согласуют с правительственной комиссией.