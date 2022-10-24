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21:35, 24 октября 2022Экономика

Yum! Brands продаст рестораны KFC в России

«Коммерсант»: Yum! Brands продаст ООО «Смарт сервис ЛТД» 70 ресторанов KFC в России

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Американская компания Yum! Brands продаст все рестораны KFC в России, новым владельцем бизнеса станет ООО «Смарт сервис ЛТД». Об этом стало известно «Коммерсанту» от источника, близкого к одной из сторон сделки. Отмечается, что факт сделки также подтвердила глава ритейл-департамента CORE.XP Марина Малахатько, которая выступила консультантом со стороны покупателя.

Как сообщила Малахатько, закрыть сделку планируется в конце этого года, к этому же сроку передачу бизнеса согласуют с правительственной комиссией.

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Марина Совина
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