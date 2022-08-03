KFC и Pizza Hut в России приготовились переименовать

Сети KFC и Pizza Hut, принадлежащие «Yum! Brands», получат новые названия в России

Заведения KFC и Pizza Hut в России готовят к переименованию, следует из материалов компании Yum! Brands, владельца сетей, размещенных на сайте компании.

Уточняется, что в июне предприятие завершило передачу Pizza Hut в России местному оператору, и он уже начал процесс проведения ребрендинга, руководствуясь концептом, не связанным с Yum! Brands. Переговоры о передаче ресторанов KFC также продвигаются, включая заведения, работающие по франшизе. Местный оператор возьмет на себя ответственность за ребрендинг.

«После завершения этого процесса мы полностью уйдем из России», — подчеркивается в публикации.

О переговорах о продаже KFC компания сообщала в начале июля. В середине месяца основатель российского проекта корейского стритфуда Kannam Chicken заявил, что намерен приобрести этот бизнес и предупредил о вероятной смене названия.

