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Сеть KFC в России сменит владельца

Компания Yum Brands Inc сообщила о переговорах по продаже ресторанов KFC

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Компания Yum Brands Inc продолжает обсуждать продажу своих ресторанов KFC и прав на франшизу в России местному покупателю. Когда заведения сменят владельца, компания планирует полностью покинуть страну, следует из сообщения на ее сайте.

«Это основывается на предшествующих мерах компании по приостановке деятельности всех принадлежащих компании ресторанов, приостановке инвестиций и мер по развитию», — уточняется в публикации.

Также сообщается, что передача права собственности на все активы франшизы Pizza Hut уже завершилась в прошлом месяце, новый владелец запустил процесс ребрендинга заведений в ключе «концепции, не связанной с Yum».

О временном прекращении работы 70 ресторанов KFC в России корпорация из США объявила в марте. Также объявлено о скором завершении работы над прекращением всех операций ресторанов Pizza Hut в России. При этом большинство точек под брендом KFC принадлежат на правах франшизы российским партнерам.

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Платон Щукин
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