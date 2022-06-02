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Сеть KFC и бургерные Тимати получили гранты властей Москвы

Департамент предпринимательства Москвы сообщил о грантах для KFC и Black Star Burger

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сеть ресторанов быстрого питания KFC и бургерные Black Star Burger, основанные рэпером Тимати, получили гранты от Москвы на открытие в городе новых точек, пишет РБК со ссылкой на сообщение пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

Всего на получение средств поступило более 150 заявок от бизнеса, власти одобрили 41 из них на сумму более 84 миллионов рублей. Сколько ресторанов откроют KFC и Black Star Burger, не уточняется.

Сеть KFC принадлежит американской Yum! Brands: в начале марта она объявила, что закрывает свои рестораны, однако большинство из точек под брендом KFC принадлежат российским партнерам на правах франшизы. Основной из них — созданное в 2018 году совместное предприятие «Интернэшнл Ресторант Брэндс», которым управляет ВТБ и группа инвесторов, в том числе арабский фонд Al Nahdha Investment и инвестиционная Marathon Group.

Сеть Black Star Burger была основана Тимати совместно с партнерами. Ему сейчас принадлежит 17 процентов предприятия, владеющего брендом, однако в 2020 году из компании Black Star он ушел. В марте рэпер также сообщал, что подал заявку на грант мэра Москвы на открытие пяти заведений быстрого питания.

Постановление о выдаче грантов для создания и расширения такого бизнеса мэр Москвы Сергей Собянин подписал в середине марта, заявки можно подавать до 30 июня.

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Платон Щукин
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