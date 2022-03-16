Москва выделила гранты российским сетям быстрого питания

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о грантах для российского общепита

Правительство Москвы утвердило гранты для создания и расширения российских сетей быстрого питания. Заявки на гранты можно подать с 28 марта по 30 июня. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

Деньги выделяются в рамках пакета дополнительных мер по стабилизации экономики в условиях санкций. Для получения гранта следует открыть новую точку общественного питания в сегменте быстрого обслуживания, а также нанять сотрудников.