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Москва выделила гранты российским сетям быстрого питания

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о грантах для российского общепита

Фото: Максим Мишин / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы утвердило гранты для создания и расширения российских сетей быстрого питания. Заявки на гранты можно подать с 28 марта по 30 июня. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.

Деньги выделяются в рамках пакета дополнительных мер по стабилизации экономики в условиях санкций. Для получения гранта следует открыть новую точку общественного питания в сегменте быстрого обслуживания, а также нанять сотрудников.

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Платон Щукин
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