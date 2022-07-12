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Владелец KFC нашел покупателя на бизнес в России

Проект корейского стритфуда Kannam Chicken заявил о покупке сети ресторанов KFC в России

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Американская компания Yum! Brands, владелец бренда KFC, нашел покупателя на бизнес в России — сеть ресторанов намерен приобрести отечественный проект корейского стритфуда Kannam Chicken. Как сообщил изданию «Подъем» его основатель Николай Ким, красноярское отделение компании уже уведомило Yum! Brands о своих намерениях.

«Владельцы бренда KFC скорее всего обяжут нового оператора сменить название, в котором не будет схожести со старым брендом. Мы в этом случае дали бы всем возможность поучаствовать в этом процессе, запустив национальное голосование, чтобы максимально учесть мнение большинства», — рассказал Ким.

На первом этапе компания может выкупить 246 ресторанов в восточной части России, а затем приобрести остальные 888 ресторанов в западной части страны, добавил основатель Kannam Chicken. Примерную стоимость сделки он оценил в 9,6 миллиарда рублей. При этом Ким допустил, что сеть сменит название.

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Американская компания самостоятельно управляет в стране всего 70 точками, еще свыше 900 ресторанов развивают франчайзи. Собственные 70 ресторанов корпорация закрыла еще в марте, а о начале переговоров о продаже ресторанов KFC и прав на франшизу в стране местному покупателю Yum! Brands сообщила 5 июля.

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Софья Ермакова
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