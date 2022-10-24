Ким Кардашьян в облегающем комбинезоне вывела из себя сестру

Бизнесвумен Ким Кардашьян вывела из себя сестру Хлои, скопировав ее откровенный образ

Американская предпринимательница Ким Кардашьян поделилась новым фото в откровенном образе и вывела из себя свою младшую сестру Хлои. Соответствующие кадр и комментарии появились на странице бизнесвумен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Звезда реалити-шоу The Kardashians опубликовала снимок, на котором она позирует в сером облегающем комбинезоне с открытой спиной собственного бренда Skims стоимостью 108 долларов (6632 рубля). В качестве обуви она выбрала высокие сапоги на небольшом каблуке, а в руках держала блестящую сумку Balenciaga.

Родственница знаменитости Хлои, в свою очередь, указала старшей сестре на то, что та скопировала ее образ. Известно, что владелица марки Good American еще несколько дней назад разместила снимок в том же наряде. «О, ладно. Я, конечно, не выглядела в комбинезоне так, как ты. Ты сука!» — возмутилась она в комментариях.

Ранее Хлои Кардашьян призналась в желании увеличить грудь из зависти к сестрам. Знаменитость рассказала, что задумалась о пластической операции, поскольку хочет соответствовать своим родственницам со статными, по ее мнению, фигурами.