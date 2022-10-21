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01:00, 21 октября 2022Ценности

Хлои Кардашьян захотела увеличить грудь из зависти к сестрам

Бизнесвумен Хлои Кардашьян захотела увеличить грудь из зависти к сестрам Ким и Хлои
Хлои Кардашьян

Хлои Кардашьян. Фото: Jonathan Alcorn / Reuters

Предпринимательница Хлои Кардашьян призналась в желании увеличить грудь из-за зависти к параметрам тел старших сестер Ким и Кортни. На эту тему она высказалась в новом эпизоде шоу The Kardashian.

Бизнесвумен отправилась в Майами вместе с Ким, чтобы присутствовать на открытии принадлежащего последней бутика бренда Skims. В интервью съемочной команде знаменитость рассказала, что задумала о пластической операции, поскольку хочет соответствовать своим родственницам со статными, по ее мнению, фигурами.

«Я просто хочу декольте в купальниках как у моих сестер, а для этого нужна более объемная грудь. Мне кажется, что у меня и идеальной Ким разные родители», — пошутила телезвезда на размещенных кадрах.

Ранее австралийские стримеры отредактировали лица Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Хлои Кардашьян, Кортни Кардашьян и их матери Крис Дженнер в специальных программах с помощью искусственного интеллекта. После этого они опубликовали в сети видеоколлажи, в которых видны все изменения, произошедшие с внешностью звезд.

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Майя Пономаренко
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