На Украине объяснили продление мобилизации

Военком Киева Максимов объяснил продление мобилизации необходимостью дополнить ВСУ

На Украине продлят мобилизацию, нужду в ней объяснил главный военком Киева Юрий Максимов. Его слова приводит ТСН.

«Существует необходимость в доукомплектовании, дополнении. Мы должны увеличивать свой потенциал. Все мы видим, что наше войско на определенных направлениях уверенно ведет наступательные действия. Конечно, мы должны иметь большее количество личного состава сил обороны», — сказал он.

По его словам, повестка может прийти лицам мужского пола в возрасте до 60 лет, то есть всем военнообязанным. Он также подтвердил, что в столице будут продолжаться рейды, на которых выдают повестки. Как отметил военком, повестку могут вручить в любом месте и в любое время суток.

Ранее пленные бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, что в стране мобилизуют всех подряд. Отмечается, что украинские власти пренебрегают требованиями к состоянию здоровья военнообязанных.