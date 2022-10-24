Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и получил сильные повреждения

Самолет Korean Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Филиппин

Второй по величине аэропорт Филиппин Мактан Себу временно отменил все рейсы из-за инцидента с самолетом, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) во время посадки. Об этом пишет «Синьхуа».

По данным агентства, Airbus SE A330-300 авиакомпании Korean Air, вылетевший из южнокорейского Сеула в филиппинский Себу, совершил неудачную посадку из-за неблагоприятных погодных условий и не сумел сесть на ВПП.

На борту воздушного судна находились 162 пассажира и 11 членов экипажа. Никто из них не пострадал. Между тем сильные повреждения получил сам лайнер. Отмечается, что носовая часть пассажирского самолета полностью разрушена.

В результате инцидента руководству аэропорта пришлось временно закрыть взлетно-посадочную полосу, чтобы обеспечить безопасный вывоз поврежденного воздушного судна, а также отменить все международные и внутренние рейсы на неопределенный срок.

Ранее в октябре легкомоторный самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Колумбии. Сообщалось, что воздушное судно выкатилось на пляж и врезалось в людей. В результате происшествия погиб двухлетний мальчик, еще пять человек получили ранения.