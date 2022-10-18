Самолет выкатился за пределы взлетной полосы на пляж и убил двухлетнего ребенка

В Колумбии самолет выкатился за пределы аэропорта Санта-Марта на пляж и врезался в людей

В Колумбии легкомоторный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта и оказался на улице, где врезался в дерево и убил двухлетнего ребенка. Видео и подробности трагедии публикует El Pais.

Авария произошла 16 октября в аэропорту Санта-Марта. Самолет SF50 Cirrus при разбеге выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, сломал забор, ограничивающий территорию авиагавани, и оказался в районе пляжа, где врезался в группу случайных прохожих. Движение воздушного судна остановило столкновение с деревом. Сообщалось, что в результате происшествия погиб двухлетний мальчик, еще пять человек получили ранения.

На видео попали последствия авиакатастрофы — самолет лежит на пляже под деревом на носу, вокруг разбросаны обломки частей лайнера. Очевидцы аварии помогли пассажирам лайнера выйти из воздушного судна, никто из них не пострадал.